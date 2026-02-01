INCRÍVEL: pugilista americano perde cabelo postiço durante luta
Jarrell Miller diz que ficou sem cabelo dois dias antes da luta devido a um champô
O Madison Square Garden, em Nova Iorque, assistiu neste sábado à noite a um episódio insólito durante uma luta de boxe. No duelo entre Jarrell Miller e Kingsley Ibeh, o primeiro perdeu o cabelo postiço após uma série de golpes sofridos na cabeça.
Após aperceber-se da situação, Miller atirou a peruca em direção da plateia e comemorou como se tivesse vencido a luta, antes de voltar rapidamente à luta. Curiosamente, acabou por ganhar por decisão unânime.
O lutador de 37 anos revelou após o duelo que havia perdido o cabelo natural pouco antes da luta devido a uma má escolha de champô.
«Cheguei à casa da minha mãe e vi alguns frascos de champô em cima da mesa. Lavei o cabelo e senti um cheiro parecido com o de lixívia. Perdi o meu cabelo há dois dias. Então, liguei para o meu empresário e disse: 'Arranja-me uma peruca'», explicou.
Veja o momento:
Curiosamente, a espetadora que ficou com a peruca partilhou o momento nas redes sociais e até prometeu que iria «cuidar bem» dela.
People are collecting Jarrell Miller's toupee like it's a Pokémon card 😭😭 pic.twitter.com/aIrpvHWc1b— Source of Boxing (@Sourceofboxing) February 1, 2026
