O Madison Square Garden, em Nova Iorque, assistiu neste sábado à noite a um episódio insólito durante uma luta de boxe. No duelo entre Jarrell Miller e Kingsley Ibeh, o primeiro perdeu o cabelo postiço após uma série de golpes sofridos na cabeça.

Após aperceber-se da situação, Miller atirou a peruca em direção da plateia e comemorou como se tivesse vencido a luta, antes de voltar rapidamente à luta. Curiosamente, acabou por ganhar por decisão unânime.

O lutador de 37 anos revelou após o duelo que havia perdido o cabelo natural pouco antes da luta devido a uma má escolha de champô.

«Cheguei à casa da minha mãe e vi alguns frascos de champô em cima da mesa. Lavei o cabelo e senti um cheiro parecido com o de lixívia. Perdi o meu cabelo há dois dias. Então, liguei para o meu empresário e disse: 'Arranja-me uma peruca'», explicou.

Veja o momento:

Curiosamente, a espetadora que ficou com a peruca partilhou o momento nas redes sociais e até prometeu que iria «cuidar bem» dela.

People are collecting Jarrell Miller's toupee like it's a Pokémon card 😭😭 pic.twitter.com/aIrpvHWc1b — Source of Boxing (@Sourceofboxing) February 1, 2026

https://x.com/madChillTV1/status/2017793411214954833?s=20