De Sylvinho, os mais saudosos recordam-no como um lateral aventureiro no ataque, bom de bola, que despontou na Europa pelo Arsenal e no Barcelona conquistou duas Ligas dos Campeões.

Os adeptos contemporâneos reconhecem-no no papel de treinador, no caso de selecionador, numa Albânia que levou, no ano passado, pela segunda vez na história daquele país à fase final de um Europeu.

O que poucos lhe conheciam eram os dotes de cantor, confirmados durante a gala «Bola de Ouro» do futebol albanês, em que interpretou o icónico «My Way», de Frank Sinatra, em dueto com a filha.

Sylvinho não se saiu nada mal, mas o melhor mesmo é ver, e ouvir, por si mesmo.