Da Liga da Estónia chega-nos um momento verdadeiramente inusitado. Nikita Andreev, treinador do Nomme Kalju, teve de cumprir castigo na receção ao Levadia no último domingo e viu o jogo… a partir do telhado das bancadas.

O técnico russo teve de inovar para conseguir dar indicações à equipa e surpreendeu pela criatividade. No final, a estratégia deu resultado, isto porque o Kalju acabou por vencer o atual líder do campeonato por 2-0.

Andreev ainda contou com a ajuda do português e ex-Sp. Braga Tiago Batista, que foi lançado na reta final da partida.

Meanwhile in the Estonian top flight, the Nõmme Kalju manager found an inventive way to get around his touchline suspension pic.twitter.com/BjaZr5KKsF — COPA90 (@Copa90) May 6, 2025