Os relatos de vítimas mortais do sismo que atingiu a Turquia e a Síria não param. No entanto, há histórias de sobreviência como é o caso da de Baris Basdas, jogador do Yeni Malatyaspor.



O assessor do defesa Serdar Topcu, relatou ao jornal alemão BILD que este saltou do segundo andar da sua casa e feriu-se gravamente num pé. O atleta, de 33 anos, acabou por ser transportado para uma unidade hospitalar.

«Todos estão com medo e a temer pelas suas vidas. É terrível. Haverá milhares de mortos», relatou.



Nascidoem Colónia, na Alemanha, Basdas passou por clubes como Kasimpasa, Goztepe, Adana Demirspor, Karabukspor, Alanyaspor, Gençlerbirligi, Karagumruk, Samsunspor e Hannover, além do Malatyaspor.



Sivas fica a mais de 350 quilómetros da zona onde se registou o tremor de terra desta madrugada, com uma magnitude de 7,8 na escala de Richter. O tremor ocorreu às 04h17 (01h17 em Lisboa) desta segunda-feira, a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, próximo da fronteira com a Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.



Entretanto, um novo sismo de magnitude superior a 7 na escala de Richter abalou o sudeste da Turquia. De acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos, o sismo foi registado às 13h24 locais (10h24 em Lisboa), com epicentro a quatro quilómetros da cidade turca de Ekinozu, e uma intensidade de 7,5 graus na escala de Richter.