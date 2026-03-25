Dois dias após a revelação de um erro inacreditável do departamento médico do Real Madrid, Kylian Mbappé nega que lhe tenham examinado o joelho errado.

O francês falou em conferência de imprensa afeta à seleção gaulesa, nesta quarta-feira. O atleta desmentiu as notícias avançadas pelo portal The Athletic.

«A informação de que examinaram o joelho errado não é verdadeira. Posso ser indiretamente responsável por esta situação, porque quando não se comunica sobre o seu estado, isso dá margem a todo o tipo de interpretações; todos se aproveitam da situação, e é assim que as coisas são», lamentou. De acordo com o referido jornal, depois de sofrer uma entorse no joelho esquerdo a 7 de dezembro passado, o francês disputou mais três partidas antes de a lesão ser devidamente identificada. «Com o Real Madrid, sempre tivemos uma comunicação bastante clara, quer tenha sido quando comecei a minha reabilitação em Madrid, quer quando estava em Paris, onde fui acompanhado pelo médico, por um fisioterapeuta e pelo preparador físico do clube. Não há qualquer problema nisso», garantiu o avançado.

«Estou feliz por sentir os dois joelhos bem. De certa forma, também devo isso ao meu clube. Estou muito feliz por estar aqui, em forma e saudável», disse, encerrando o tema.

A conferência de imprensa tinha como objetivo a antevisão ao duelo de preparação com o Brasil, a realizar-se pelas 20h00 de quinta-feira.