Yossi Benayoun, antigo jogador do West Ham, Liverpool, Chelsea e Arsenal, foi alvo de um ataque com uma granada na sua casa de família no domingo à noite. O antigo futebolista não sofreu ferimentos e acredita ter sido atingido por engano pelo atacante.

De acordo com vários meios de comunicação israelitas, um indivíduo que seguia numa mota parou em frente à casa do antigo médio, atirou uma granada para a porta e fugiu.

O engenho explodiu, provocando um incêndio na casa onde Benayoun se encontrava com a sua família. A polícia e os bombeiros acorreram ao local em Ramat Hasharon, a norte de Telavive, por volta das 23 horas de domingo e o fogo foi rapidamente extinto.

O incidente está a ser tratado mais como um ato criminoso do que propriamente terrorista. Entrevistado pelos meios de comunicação social locais, Yossi Benayoun acredita que o seu agressor o tinha visado por engano.

«Foi definitivamente um erro. Não tenho dúvidas de que a granada não era apontada à minha casa. No início, pensei que era uma botija de gás e chamámos os bombeiros. Só quando a polícia chegou à casa e encontrou os restos de uma granada é que percebemos o que realmente tinha acontecido», afirmou.

Recordista de internacionalizações por Israel (102), Yossi Benayoun terminou a carreira em 2019, após uma última passagem pelo Beitar Jerusalem.