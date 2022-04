Foi lançado esta sexta-feira, dia 22 de abril, a mini-série de quatro episódios «They call me Magic», que conta a vida de Magic Johnson. Cerca de dois anos depois do sucesso de «The last dance», centrada na carreira de Michael Jordan, é a vez de outra grande estrela da NBA chegar aos ecrãs. Embora desta feita a história seja muito mais centrada nos dramas pessoais, do que propriamente nos dramas desportivos, como acontecia com «The last dance».

No documentário, Magic Johnson conta como foi todo o drama vivido a partir do momento em que soube que estava infetado com o vírus HIV e revela também qual foi o momento mais duro que viveu. O basquetebolista foi diagnosticado com o vírus em 1991, durante uma viagem com a equipa dos Los Angeles Lakers para um jogo. O médico pessoal ligou-lhe, pediu-lhe que voltasse imediatamente para Los Angeles e que fosse direto ao consultório dele.

«Quando me deu a notícia, eu fiquei paralisado, quieto. Não acreditava. Quando me recompus, só perguntei: 'O que isso significa? Vou morrer?'.Respondeu-me: 'Ainda não sabemos?, conta Magic Johnson, adiantando que seguiu para casa para dar a notícia à mulher Cookie Johnson, que estava grávida de algumas semanas. «Eu sabia que iria destruí-la, magoá-la. Foi a coisa mais difícil que já tive que fazer em toda a minha vida: contar isto a alguém que se ama, que te ama.»