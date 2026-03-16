Max Dowman tem feito sensação em Inglaterra aos 16 anos. Tornou-se o mais jovem marcador na Premier League, num duelo com o Everton, e tem desfrutado de uma ascensão fabulosa no Arsenal.

Na tentativa de reunir informação sobre o jogador, alguns media ingleses têm entrevistado ex-treinadores de Dowman, sendo um deles Temisan Williams. Era assistente nos sub-12 do Arsenal e tem dado entrevistas, o que enfureceu o pai de Max Dowman.

Robert Dowman utilizou a rede social X para acusar Williams de realizar «autopromoção», pois não teve grande impacto na carreira do filho.

«Ouvir este tal Temisan Williams a afirmar que fez parte da trajetória do Max é uma tentativa de autopromoção verdadeiramente lamentável. Já lhe pedi anteriormente que se abstivesse de o fazer, mas mesmo assim ele apareceu na TalkSport esta manhã», começou por lamentar.

«Lembro-me de o ter visto a colocar os cones no treino algumas vezes, mas é basicamente isso. Temos tantos treinadores fabulosos a quem estamos muito gratos. Ele certamente não é um deles...», rematou Robert Dowman, em declarações citadas também pelos media ingleses.

Temisan Williams conta com milhares de seguidores nas redes sociais. Passou na formação de clubes como Tottenham e Fulham, além do Arsenal.