Há mais um capítulo polémico a envolver Juan Bernabé, antigo tratador da águia Vitória, do Benfica, que trabalhava até há pouco tempo na Lazio. Foi despedido em janeiro após ter partilhado um vídeo em que surge com uma prótese genital. Ainda nesse mês, rejeitou ter estado barricado no centro de treinos.

Seis meses depois, o espanhol foi mesmo despejado de um alojamento no centro de treinos Formello, afeto à Lazio, sob ordem judicial. O clube anunciou isso em comunicado, neste sábado.

«A Lazio anuncia que, em execução de uma ordem emitida pelo Juiz do Tribunal de Tivoli, esta manhã foi efetuado o despejo do antigo falcoeiro Juan Bernabé, que ocupava sem título um alojamento dentro do centro desportivo Formello», dizem.

O clube justifica-se com a sequência da rescisão do contrato por «comportamentos considerados incompatíveis com os valores éticos do clube».

«Depois de numerosos convites para desocupar espontaneamente o imóvel, o clube atuou nas instâncias competentes para proteger o seu património e o funcionamento do ambiente desportivo», completam.