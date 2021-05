A polícia croata emitiu um mandado de prisão contra o ex-treinador do Dínamo Zagreb, Zoran Mamic, depois de este não se ter apresentado voluntariamente para cumprir uma pena de quase cinco anos de prisão por fraude e evasão fiscal.

Zoran Mamic e o irmão, que era diretor-executivo, fugiram para a Bósnia e, como cidadãos naturais deste país, não estão sujeitos à extradição automática para a Croácia.

Zoran e Zdravko foram acusados de desviar 18 milhões de dólares (14,9 milhões de euros) com a venda de jogadores do Dínamo Zagreb a clubes estrangeiros, e ainda por evasão fiscal no valor de 2 milhões de dólares (1,7 milhões de euros).

Zoran Mamic, recorde-se foi condenado em março por um tribunal croata a quatro anos e oito meses de prisão. Zdravko, que foi condenado a seis anos e seis meses, encontra-se foragido desde 2018.

Entre as transferência sob investigação está, por exemplo, a de Luka Modric para o Tottenham em 2008, que envolveu acordos fictícios. O médio do Real Madrid foi uma testemunha chave durante o julgamento, no qual revelou os acordos que estabeleceu com os irmãos Mamic.