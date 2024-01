A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, anunciou a renovação de Abel numa conferência de imprensa... apenas para mulheres.

Logo a abrir o evento, a dirigente enalteceu o acontecimento «histórico» e dirigiu algumas palavras aos homens, numa mensagem de igualdade.

«Boa tarde a todas. É um prazer estar com vocês num dia em que posso dizer, sem sombra de dúvidas, que para nós mulheres é histórico. Não conheço nenhum caso, no mundo, uma conferência de imprensa apenas com mulheres», começou por dizer, citada pelo Globoesporte.

«Quando tivemos a ideia e a divulgámos, por incrível que pareça, não vi muitas críticas, mas sim perguntas de homens, do porquê de serem só mulheres. Digo aos homens: não sejam histéricos, não dizem isto de nós quando reclamamos que precisamos ser ouvidas? Não somos histéricas», acrescentou.

Leila Pereira concluiu depois: «Queremos que este encontro, durante a hora em que estivermos todas juntas, que eles [homens] sintam o que nós mulheres sentimos desde que nascemos. Quero que sintam que toda a sociedade se foque nisso, que nós mulheres não queremos privilégio.»