Podia ser uma série norte-americana, mas é uma história verídica. Um escândalo que envolve o selecionador norte-americano e a família Reyna.



Mas vamos por partes. Na passada terça-feira, a Federação de Futebol dos Estados Unidos anunciou a abertura de uma investigação ao selecionador Gregg Berhalter depois de alguém ter informado o organismo de um episódio de violência doméstica a envolver o técnico ocorrido há mais de 31 anos.



O incidente que se tornou público e que envolve Gregg Berhalter, atual selecionador dos Estados Unidos, e a sua atual esposa, Rosalind, aconteceu quando ambos estudavam na Carolina do Norte.



«Durante o Mundial 2022, um indivíduo contactou a Federação e disse que tinha uma informação que iria dar cabo de mim numa aparente tentativa de se tentar aproveitar algo muito pessoal, que aconteceu há muito tempo, para acabar a minha relação com a US Soccer», começou por dizer o técnico, em comunicado.



«No outono de 1991, conheci a minha alma gémea. Tinha acabado de fazer 18 anos, era um caloiro na universidade quando conheci a Rosalind pela primeira vez. (...) Namorávamos há quatro meses quando aconteceu um incidente entre nós que moldou a nossa relação. Numa noite, estávamos a beber num bar quando eu e a Rosalind discutimos. A discussão continuou no exterior, tornou-se física e eu dei-lhe um pontapé nas pernas. O que eu fiz não tem qualquer desculpa, foi um momento vergonhoso do qual me arrependerei para sempre. Pedi-lhe imediatamente desculpas, mas ela não quis mais saber de mim como é natural. Assumi responsabilidades pelos meus atos e as nossas famílias souberam de tudo. (...) A lição aprendida nessa noite há mais de três décadas tornou-se na base para uma relação de amor. Celebrámos o nosso 25.º aniversário de casamento na semana passada», lê-se ainda.



Afinal, de quem partiu esta informação? Dos pais de Gio Reyna, confirmou a mãe do jogador da seleção norte-americana e do Borussia Dortmund.



«Para esclarecer eu liguei ao Earnie Stewart [membro da Federação norte-americana de futebol] no dia 11 de dezembro depois de saber das notícias sobre os comentários negativos que o Gregg fez acerca do meu filho, Gio, numa conferência. Conheço o Earnie há muitos anos e considero-o um amigo próximo. Queria que ele soubesse que estava irritada e devastada por ver o Gio naquela posição e traída por alguém que a minha família considera amigo há décadas. Disse ao Earnie que o que estava a acontecer era injusto para o Gio e que ele já tinha pedido desculpa por ter lidado de forma imatura com a falta de tempo de jogo. Mesmo assim foi arrastado para a lama quando o Gregg recebeu perdão por algo muito mais grave na mesma idade», referiu à Fox Sports.



«Rosalind Berthalter foi minha colega de quarto, de equipa e a minha melhor amiga. Apoiei-a durante o trauma que se seguiu. Precisei de tempo para perdoar e aceitar o Greeg e agora eles e os seus filhos fazem parte da vida da minha família. Esperava que ele tivesse tido a mesma bondade para com o Gio. É por isso que esta situação é muito dura. Lamento que esta informação se tenha tornado pública e arrependo-me do papel que tive ao reabrir feridas antigas», acrescentou.



Danielle Reyna frisou que «nunca pediu para Gregg ser despedido» e negou «quaisquer ameaças ou tentativas de chantagem». Por sua vez, a ESPN informa que Claudio Reyna enviou «várias mensagens a dirigentes federativos a ameaçar divulgar detalhes sensíveis» sobre o passado do selecionador depois saber que o filho teria um papel limitado na seleção durante o Campeonato do Mundo.



Em comunicado, o antigo capitão dos Estados Unidos negou ter feito qualquer tipo de ameaça a Berhalter.



«Apoio a minha mulher, Danielle, e o seu comunicado. Fiquei muito desagradado com os comentários do Gregg acerca do Gio depois de os Estados Unidos terem saído do Mundial e pedi ao Earnie para prevenir quaisquer comentários adicionais. Enquanto no Qatar, partilhei a minha frustração pela experiência do meu filho no Mundial com amigos próximos, entre eles o Earnie e o Brian McBride. No entanto, nunca ameacei ninguém e jamais o farei», justificou.



Sem o identificar, Gregg Berhalter criticou jogador após o Mundial 2022



Depois da eliminação da prova no Qatar, o selecionador dos Estados Unidos admitiu que um atleta esteve perto de voltar para casa durante o torneio sem revelar o seu nome.



«Tivemos um jogador no Mundial que não estava a cumprir as expetativas dentro e fora do campo. Estávamos prestes a reservar um bilhete para regressar para casa de tão grave que estava. Houve uma conversa e explicaram-lhe como se tinha de comportar daí em diante. (...) É difícil mandar um jogador para casa», disparou.



Gio Reyna acabou por assumir que era dele que Berhalter estava a falar, confirmando as notícias adiantadas pela imprensa norte-americana. «Deixei que as emoções afetassem o treino e o meu comportamento nos dias a seguir a saber que ia ter um papel reduzido [na equipa]. Pedi desculpas aos meus companheiros e ao treinador e disseram-me que tudo estava perdoado», escreveu numa publicação nas redes sociais.



Perante as críticas ao filho, Danielle e Claudio decidiram agir e o escândalo nasceu.