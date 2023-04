A pior decisão da carreira. Micah Richards recordou, com humor, o dia em que decidiu recusar um salário de 100 mil libras semanais do Manchester City. Volvido um ano, o antigo internacional inglês estava a receber... 25 mil euros por semana no Aston Villa.



«Ganhava cinco mil por semana e o Stuart Pearce tentou fazer-me uma oferta. Ofereceu-me o dobro do dinheiro, dez mil por semana, mas estava a chegar à seleção inglesa e acabei a ganhar 50 mil por semana. Ele tentou tirar-me 40 mil», começou por dizer no programa «Match of the day» da BBC, enquanto Gary Lineker e Alan Shearer riam às gargalhadas.



«Era necessário um certo número de jogadores ingleses por causa das inscrições [no plantel]. O Manchester City ofereceu-me 100 mil por semana e um contrato de cinco anos e meio. E eu disse que não», acrescentou.



Nessa altura já Lineker estava de pé a questioná-lo. Richards explicou de pronto o motivo da decisão. «Era o número dois atrás do Zabaleta. O dinheiro não é tudo para mim», respondeu, antes de prosseguir, entre risos.



«Por que razão acham que trabalho para todas as estações televisivas? Foi a pior decisão que tomei! Fui para o Aston Villa por menos dinheiro, mas descemos de divisão no meu primeiro ano. O meu salário caiu para metade. Passei de uma oferta de 100 mil libras por semana para 25 mil libras por semana no Championship.»



Gary Lineker, ao seu estilo bem-humorado, atirou de pronto: «Não me admira que não suportes o Zabaleta», atirou.