Ildefons Lima decidiu terminar a carreira internacional aos 43 anos. Quem?



Nada mais nada menos do que o jogador com a carreira internacional mais longa no mundo do futebol. O defesa estreou-se pela seleção de Andorra com apenas 17 anos, em 1997, no duelo contra a Estónia. A carreira de 26 anos ao serviço do seu país terminou na passada terça-feira com a derrota frente à Suíça.



«Parabéns a Ildefons Lima, jogador de Andorra, pela carreira internacional mais longa de sempre», escreveu a UEFA, nas redes sociais.



Lembre-se que em 2021, o Guiness World Record reconheceu Ildefons Lima como o jogador com a carreira internacional mais longa do mundo.

No que respeita à carreira nos clubes, o defesa passou por FC Andorra, Espanhol, UE Sant Andreu, Ionikos, Pachuca, Las Palmas, Rayo Vallecano, Poli Ejido, Triestina, FC Santa Coloma, Bellinzona, FC Andorra e Inter Escaldes.