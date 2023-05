O superclássico da Argentina acabou com os ânimos exaltados - ou não fosse um Rivar-Boca. Em cima do minuto 90, o árbitro apitou penálti a favor dos «millonarios» que Borja tratou de converter em golo.



Palavecino provocou os jogadores «xeneizes» após o 1-0, o que originou uma confusão tremenda entre elementos das duas equipas - Enzo Pérez foi agredido por Varela. Na transmissão televisiva, viu-se a presença da polícia no relvado junto aos árbitros enquanto aguardavam que os ânimos esfriassem.



O jogo esteve interrompido durante 16 minutos. o árbitro Darío Humberto Herrera expulsou sete elementos: Palavecino, Centurión e Elías Gómez, do River, e Valentini, Merentiel e Equi Fernández, além do treinador do Boca, Jorge Almirón.



O encontro disputou-se até aos 119 minutos. Com apenas oito jogadores em campo, o Boca Juniors não conseguiu responder ao golo sofrido e viu o River Plate vencer o superclássico.



O River é líder isolado do campeonato argentino com 37 pontos enquanto o Boca ocupa o 13.º posto com 18 pontos.



Veja como tudo aconteceu: