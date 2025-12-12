Num dos inúmeros jogos da Liga Conferência tidos esta quinta-feira, um jogador dos macedónios do Skendija não passou despercebido - Ronaldo Romário Webster, extremo jamaicano de 24 anos que fez uma assistência primorosa.

Diante dos eslovacos do Slovan Bratislava, em casa, o jogador arrancou desde o seu meio-campo e só parou na linha de fundo para assistir o colega Spahiu, ao segundo poste, já nos descontos da primeira parte.

Um narrador da Movistar espanhola, que tem os direitos de transmissão da Liga Conferência naquele país, não resistiu a acrescentar mais um nome de craque brasileiro ao jamaicano, em jeito de brincadeira: «Ronaldo Romário Garrincha», exclamou, após o lance fenomenal do esquerdino.

A sua equipa veio a ganhar por 2-0. Aos 24 anos, Ronaldo Romário Webster é internacional pelo seu país e joga na Macedónia desde 2023. Soma três assistências na Liga Conferência este ano.

Vale a pena ver o lance: