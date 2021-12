O internacional inglês Daniel Sturridge foi condenado a pagar cerca de 30 mil dólares (aproximadamente 26.500 euros) ao homem que encontrou o seu cão.

O caso remonta a 2019, quando o avançado ofereceu uma recompensa a quem encontrasse o animal, chamado Lucci, que tinha desaparecido durante um assalto à casa do jogador, em Los Angeles.

Foster Washington, músico conhecido como Killa Fame, afirma que encontrou o cão de Sturridge, mas nunca foi pago, relata a BBC.

Um tribunal norte-americano decidiu agora a favor de Foster, que diz sentir-se «desapontado» com o jogador. «Espero que ele pague e não tente recorrer. Estou feliz, lutava neste caso há mais de um ano, nem acredito que acabou. Quando encontrámos o cão, pensei que a minha vida iria melhorar.»

Recorde-se que na altura do roubo, Sturridge publicou imagens das câmaras de videovigilância que haviam captado três homens encapuzados, assumindo que «uma recompensa considerável» seria paga.

Someone please help. Stolen from West Hollywood last night at 11:30pm.

A sizeable reward will be paid. Thanks for your co-operation pic.twitter.com/TC5egwuBfw — Daniel Sturridge (@DanielSturridge) July 10, 2019

Dias depois, Foster publicou fotografias com o cão e mencionou o jogador, na tentativa de perceber se aquele era o animal que procurava.

O animal voltou para casa, mas a recompensa nunca terá chegado. Nas redes sociais, o internacional inglês reagiu à decisão do tribunal.

«Só para que saibam a verdade no Natal! Conheci um menino que encontrou o meu cão e paguei-lhe uma recompensa que o deixou felicíssimo, tal como eu fiquei por ter o meu cão de volta porque tinha sido levado. Tirei fotos com ele e temos vídeos e áudios de tudo o que aconteceu quando o Lucci foi devolvido», começou por escrever na publicação.

Just to let you know the truth on xmas! I met a young boy who found my dog and paid him a reward which he was delighted with as was I to get my dog back because he was stolen. I took photos with him and we have videos and audio of everything that happened when Lucci was returned. — Daniel Sturridge (@DanielSturridge) December 25, 2021

«Outras pessoas estão a tentar beneficiar-se para o seu próprio proveito. Obrigado ao menino mais uma vez. Isso foi há 2 anos e meio e foram 24 horas loucas. Estou muito grato por Lucci estar de volta com nossa família. Amor a todos», concluiu.