A escassas horas de entrar em campo para a segunda mão das meias-finais da Champions da CONCACAF, o Toluca emitiu um comunicado a dar conta da dispensa de Jesús Gallardo e Alexis Vega para o importantíssimo jogo com o Los Angeles FC.

«Perante o recente comunicado da FMF (Federação Mexicana de Futebol), o Deportivo Toluca decidiu apoiar os seus jogadores e a seleção mexicana, mesmo contra o seu próprio interesse. O clube libertará e prescindirá deles para o compromisso crucial que tem esta noite», referiu o clube de Paulinho.

Na base deste anúncio esteve a decisão radical da Federação Mexicana de Futebol, que informou que os jogadores da Liga Mexicana que não se apresentassem para um estágio - só com jogadores com campeonato local - nesta quarta-feira ficariam excluídos do Mundial 2026, que se realiza nos Estados Unidos, Canadá e México.

O Toluca garantiu ter solicitado, com alguma antecipação, uma autorização específica para que os possíveis selecionados da equipa pudessem jogar a 2.ª mão das meias-finais da Champions da América do Norte e disse até que esse pedido foi validado pelas altas instâncias da Liga mexicana e da Federação.

«O Toluca reitera o apoio e o compromisso absolutos que historicamente tem tido com o futebol mexicano, além de não querer afetar a carreira dos nossos jogadores», lê-se ainda na conclusão do comunicado.