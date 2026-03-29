O surpreendente campeão sueco de 2025, o Mjallby, vai poder jogar em casa nas pré-eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões, confirmou o clube neste sábado. O seu modesto estádio, com capacidade para 7500 pessoas, vai emitir no sistema de som o hino da Liga dos Campeões.

O Mjallby, clube que defende Hallevik, uma pequena vila piscatória de quase 1500 habitantes, vai jogar a segunda pré-eliminatória de acesso à competição. Se vencer, terá pela frente a terceira pré-eliminatória e o play-off, antes da fase de liga.

A autorização concedida pela UEFA foi dada para a segunda e terceira pré-eliminatórias. Porém, a partir do play-off, o campeão da Suécia vai ter de jogar como visitado no estádio do Helsingborg, a cerca de 150 quilómetros de distância.

O Mjallby ainda não sabe quem vai defrontar na segunda pré-eliminatória da Champions, pois o sorteio está marcado para 16 de junho.

O clube partilhou um vídeo em que afirma: «O nosso sonho tornou-se realidade, o futebol europeu vai ser jogado no nosso relvado!», recordando momentos históricos da entidade que, ainda há dez anos, jogava a terceira divisão.