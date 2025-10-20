No Chile, utilizaram o VAR de forma diferente neste domingo. Antes do apito inicial do Coquimbo Unido-Colo Colo, o árbitro Juan Sepulveda dirigiu-se ao monitor do VAR de forma praticamente insólita.

Contudo, rapidamente se percebeu que o objetivo era outro. Foi transmitida na TV e nos ecrãs do estádio um vídeo de sensibilização para os perigos do cancro da mama. «Há partidos que se jogam em silêncio» e «1 em cada 8 mulheres desenvolvem cancro da mama» foram mensagens transmitidas.

«Depois da revisão, a prevenção é fundamental para salvar vidas», afirmou o árbitro, anunciando mamografias grátis através de um site. Até Arturo Vidal, internacional chileno que agora joga no Colo Colo, pareceu surpreendido com o sucedido.

A campanha foi organizada pela organização Chile Sin Cáncer e pela televisão TNT Sports, no ãmbito do 'outubro rosa'.