Jack Grealish fez a estreia a titular em jogos oficiais pela seleção britânica e passou as horas anteriores ao encontro a ver como jogam os melhores médios do mundo.

Ou seja, a preparação para o jogo foi feita no relvado e também no… Youtube. O médio de 25 anos tem como prática comum ver vídeos dos melhores jogadores do mundo a atuar no miolo do terreno antes de cada encontro.

«Nas últimas vinte e quatro horas tenho visto vídeos dos meus jogadores favoritos. Faço isso em todos os jogos. Vejo vídeos do Kevin De Bruyne, Philippe Coutinho - muitos jogadores das minhas posições. Fazia isso quando era criança e ainda faço hoje em dia, é o que me faz continuar», confessou Grealish, dizendo não ter «vergonha de admitir».

No rescaldo da derrota com a Bélgica por 2-0, a contar para a Liga das Nações, Jack Grealish estava desiludido com o resultado, mas era um homem feliz pela estreia a titular com a camisola da seleção inglesa em jogos oficiais.

«Eu simplesmente adorei. Isto era o que eu tinha esperado, estes são os jogos com os quais sempre sonhei. Cresci a vida toda a querer jogar pela Inglaterra. Queríamos vencer esta noite, por isso estou arrasado por não termos vencido», começou por dizer, desvalorizando a pressão inerente a representar a seleção dos Três Leões.

«Eu sabia que esta era a minha oportunidade para impressionar. Estas são as coisas que eu amo, a pressão de querer fazer bem», disse o jogador do Aston Villa aos microfones da Sky Sports, no final do encontro.

O capitão dos Villans soma agora quatro internacionalizações pela seleção inglesa.