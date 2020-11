São conhecidos e reconhecidos os dotes técnicos de Lionel Messi. Mas por vezes alguma sorte também dá jeito.

Parece ter sido isso que aconteceu na última madrugada, no jogo entre a Argentina e o Peru.

O astro argentino deixou três adversários para trás com apenas cinco toque e sem a bola tocar no chão. E para isso, além de um ressalto num adversário, ainda contou com a ajuda do árbitro, que se baixou para não impedir que a bola chegasse ao número 10 da Argentina.

Ora veja o lance no vídeo abaixo: