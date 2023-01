O Besiktas venceu o Konyaspor, por 2-1, num jogo em que os portugueses Gedson Fernandes, no Besiktas, e Bruno Paz, do lado adversário, foram titulares.

O jogo ficou no entanto marcado pelo autogolo inacreditável do Besiktas, que colocou o Konyaspor a ganhar logo aos 55 segundos: Mert Günok nem sabe como deixou passar aquela bola atrasada por um colega.

Depois disso Tosun empatou, após assistência de Gedson, e Souza fez a revilravolta aos 95 minutos. Com este triunfo, o Besiktas subiu ao quinto lugar, a dez pontos do Galatasaray, mas com menos um jogo.