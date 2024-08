O Chelsea venceu o Servette por 2-0, na primeira mão do play-off da Liga Conferência, e talvez por isso Marc Guiu vai poder dormir descansado.

O avançado dos «blues», contratado neste defeso ao Barcelona, teve nos pés uma oportunidade de golo escandalosa, mas fez o mais difícil e, de baliza aberta, desperdiçou.

O atacante espanhol pressionou o guarda-redes adversário, ficou com a bola, mas, no momento do remate, falhou por completo e permitiu a defesa. Depois, ainda teve duas recargas e voltou a falhar.