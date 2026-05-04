Da Tanzânia chega um golo que bem podia entrar no lote de candidatos ao prémio Puskás. No duelo entre o Simba e o Young Africans, os dois clubes que lideram a primeira divisão do país, aconteceu um golo invulgar.

Neste domingo, o já experiente Clamous Chama, internacional pela Zâmbia mas que atua na Tanzânia há muitos anos, marcou um golo espetacular pelo Simba.

Fez o segundo golo da sua equipa (que viria a conceder outros dois, terminando jogo empatado), reagindo com uma espécie de pontapé de bicicleta lateral na cara do guarda-redes. A bola desferiu uma curva descendente e entrou dentro da baliza.

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