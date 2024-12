Kaká, como é mais conhecido Ricardo Leite, foi um dos grandes futebolistas brasileiros do século XXI. Bola de Ouro em 2007, o antigo jogador do Milan está afastado dos relvados desde 2017.

No entanto, um vídeo que circula nas redes sociais faz lembrar as características arrancadas do antigo avançado, que normalmente acabavam em golo. O cabelo também não engana. Porém, não se trata de Kaké, mas sim do filho.

Luca Leite tem 16 anos e é o primogénito do brasileiro. Tem muitas características semelhantes ao pai, no que toca ao estilo de jogo. Passou nas camadas jovens do São Paulo e do Orlando City, últimos dois clubes do pai.

Ora veja o vídeo: