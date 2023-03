O jogador do OH Leuven, Sofian Kiyine, foi vítima de um grave acidente de viação na noite de quinta-feira.



Segundo a imprensa belga, o médio marroquino seguia a mais de 200 km/h em Flémalle, perto de Liège, quando perdeu o controlo do veículo e acabou por embater numa rotunda. O que se seguiu, segundo mostra o vídeo no fim do artigo, é arrepiante: o carro capotou e acabou num ginásio onde crianças estavam a treinar.



Não houve registo de feridos, além do próprio internacional olímpico por Marrocos. O OH Leuven refere, em comunicado, que Kiyine não corre perigo de vida enquanto os meios de comunicação belgas referem que o jogador de 25 anos sofreu múltiplas fraturas.



🚨 | Nous venons d’avoir la confirmation qu’il s’agit bien de Sofian Kiyine dans l’accident.



Le joueur se trouve actuellement à l’hôpital entre la vie et la mort, nous demandons les prières de nos abonnés en ce mois béni du ramadan. 🤲🏼 pic.twitter.com/taN1Mctd2R — DM SPORT (@dmsportma) March 30, 2023

Sofian Kiyine chegou no início desta época à Bélgica depois de vários anos em Itália onde representou Chievo, Lazio, Veneza e Salernitana.



Veja o momento do acidente de Kiyine: