Phil Foden é um craque e está na luz da ribalta do futebol inglês, mas pelos visto é algo de família: Ronnie Foden, filho do jogador do Manchester City, tem apenas quatros anos e conquistou os adeptos, sendo já uma celebridade nas redes sociais, contando com milhões de seguidores.

O pequeno Foden, conhecido como El Wey, publicou nas suas redes sociais, obviamente gerenciadas pelos pais, um vídeo em que está a realizar uma sessão fotográfica, com óculos de sol e diversas roupas, mostrando todo o seu estilo para os seus seguidores.

Já o pai, ao serviço do Manchester City, esta época, realizou vinte jogos e apontou seis golos.