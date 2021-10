Este golo já aconteceu no domingo à noite, mas entretanto tornou-se viral nas redes sociais, com vários holandeses a defender que está encontrado o Prémio Puskas do ano. A própria Federação Holandesa, através do twitter, chamou a atenção da FIFA para a necessidade de nomear este momento de inspiração.

Ora o golaço em causa foi obra de Cyril Ngonge, na vitória por 2-0 do Groningen sobre o AZ Alkmaar.