Os treinadores de Barcelona e Dínamo Kiev estiveram à conversa antes do encontro entre as duas equipas e foram apanhados pelas câmaras de televisão. Ronald Koeman admitiu mesmo que Piqué «talvez esteja quatro ou cinco meses de baixa», depois de se ter lesionado com gravidade.

Uma revelação que criou polémica em Espanha, já que inicialmente o Barcelona deu a indicação de que não seria muito grave e mais tarde nunca falou em tempo de paragem prolongado.

A derrota do Barcelona no terreno do Atlético de Madrid também foi tema de conversa e Mircea Lucescu considerou que os catalães praticaram um «futebol muito bom». O técnico holandês, por outro lado, argumentou que a formação colchonera «é muito boa defensivamente».

Conversas à parte, o Barcelona goleou a formação ucraniana, por 4-0, mesmo com um onze de segundas linhas, e apurou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões.