Faz esta quarta-feira exatamente cinco anos que Kylian Mbappé se estreou na equipa principal do Mónaco.

O agora jogador do Paris Saint-Germain foi lançado por Leonardo Jardim aos 88 minutos da partida frente ao Caen, entrando para o lugar de… Fábio Coentrão.

O lateral-esquerdo do Rio Ave representou os monegascos na temporada 2015/16, por empréstimo do Real Madrid, e acabou por «apadrinhar» a estreia profissional de um dos maiores prodígios do futebol atual.