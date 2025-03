Ainda antes do sempre quente dérbi entre Betis e Sevilha, no domingo, aconteceu um momento que está a causar celeuma nas redes sociais.

Pouco antes do apito inicial, o Sevilha fez uma roda no seu meio-campo. A poucos metros de distância, uma bola estava por recolher e um jovem apanha-bolas do Betis tratou disso. O roupeiro do Sevilha não gostou que entrassem no 'seu território' e abalroou o jovem com uma placagem.

A agressividade do homem foi alvo de uma reprimenda de outros apanha-bolas e jogadores do Betis, que acorreram em defesa do jovem. Apesar deste incidente, para já sem consequências, o jogo decorreu com relativa normalidade e sem escaramuças.

O Betis bateu o Sevilha em casa, por 2-1. William Carvalho ficou no banco dos homens da casa.