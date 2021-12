O Spartak de Moscovo garantiu na quinta-feira a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa, ao vencer em Varsóvia, e no final festejou em grande estilo nas redes sociais.

O clube moscovita recuperou o desentendimento de Luciano Spalletti com Rui Vitória, com especial foco na expressão facial do técnico português, e fez um vídeo de provocar o Nápoles, equipa que ficou em segundo no grupo.

Ora veja: