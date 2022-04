Totti acabou a carreira em 2017, mas a rivalidade com a Lazio corre-lhe nas veias. Nem mesmo depois de se ter aposentado, o antigo internacional italiano é capaz de colocar de lado o sentimento que tem pelo maior rival da Roma.



Ao serviço da equipa «Totti Sporting Club», na final da Supertaça italiana de oito para oito, o ex-jogador de 45 anos envolveu-se numa altercação com Tomas Aminco e empurrou-o, colocando-lhe a mão na cara.



O jogo terminou com a vitória da equipa da Lazio por 4-2 com Aminco a anotar um hat-trick.



Veja como tudo aconteceu: