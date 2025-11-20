VÍDEO: Trump publica vídeo a «jogar futebol» com Ronaldo na Sala Oval
Foi realizado com Inteligência Artificial e publicado no Truth Social
O encontro entre Cristiano Ronaldo e Donald Trump na Casa Branca viralizou pelo mundo fora. Dois dias depois o assunto continua a ganhar repercussão. Até porque, na rede social Truth Social, Trump publicou um vídeo que é, no mínimo, caricato.
Numa rede social que Trump criou para não usar o X, antigo Twitter, o presidente americano deixou elogios a Ronaldo ao mesmo tempo em que «mostrou» dotes para o futebol.
«Ronaldo é uma pessoa incrível. Adorei conhecê-lo na Casa Branca. Muito inteligente e fixe!!!», escreveu o presidente dos Estados Unidos da América na conta principal da Truth Social.
No que toca ao vídeo, que claramente é falso e foi criado por Inteligência Artificial, Trump e Cristiano aparecem a dar toques na bola e a jogar futebol na Sala Oval.
Ora veja o vídeo em questão: