O Independiente del Valle, do Equador, avançou para a rescisão de contrato com Alexander Bolaños, por falsificação de documentos. O jogador, que chegou ao clube este ano, alegava ter 24 anos, mas, afinal, terá 30.

«O IDV informa que rescindiu o contrato com Alexander Bolaños por falsificação de documentos, uma vez que a entidade responsável e administradora do futebol equatoriano comprovou e puniu o jogador. O clube sente muito por esta situação dececionante. Expressamos o nosso total repúdio a este tipo de práticas no futebol do Equador», referiu o clube em comunicado, ao passo que a federação decidiu aplicar uma suspensão de três anos.

Alexander David Bolaños Casierra terá usado a identidade do irmão mais novo. Na verdade, o jogador chama-se Jancer Romario Bolaños Casierra e não terá nascido em dezembro de 1999, mas sim em maio de 1994. Ou seja, o avançado alegava ter menos cinco anos do que tem na realidade.

O caso foi levantado após uma denúncia, em abril, por parte do empresário Genaro Huacón, que assumiu ter ajudado na alteração dos documentos, em 2012. «Levei-o para Portoviejo. Nesse momento não se podia fazer a transferência por causa da idade e então fizemos uma mudança de nome e da data de nascimento. Ele não se chama Alexander, mas sim Romario, é esse o verdadeiro nome. Mudámos tudo na cédula. Está adulterada a data de nascimento também. É mais velho do que os 24 anos. Tive e tenho a cédula original. Em 2016 o tio dele ofereceu-me dinheiro em troca do meu silêncio. Mas desde então nunca me pagaram nada. Se me tivessem pagado, eu não teria dito nada.»

Além do Independiente del Valle, que não deverá ser sancionado, Bolaños também já tinha passado pelos chilenos do Colo Colo, Deportes Concepción e Club O'Higgins. No Equador, representou o Barcelona SC, Águilas Santo Domingo e Técnico Universitario.