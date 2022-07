Os adeptos do Independiente protagonizaram no último sábado um protesto violento, após o empate caseiro com o Rosario Central (0-0), pedindo a demissão de dirigentes do clube.

Os visados eram o presidente Hugo Moyano e o secretário-geral Guillermo Maldonado, que têm recusado convocar eleições, num processo que já se arrasta há largos meses.

Na tentativa de avançar um dos portões do estádio, rapidamente os adeptos entraram em confrontos com a polícia presente no local, que recorreu mesmo ao uso de gás pimenta para fazer recuar a multidão, perante o arremesso de pedras e até grades.

Os vídeos dos protestos: