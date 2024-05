Sunil Chhetri, histórico capitão da seleção da Índia, anunciou esta quinta-feira que vai pôr fim à carreira internacional no final desta época.

Antigo jogador do Sporting B – fez três jogos com a camisola verde e branca em 2012/13 –, o avançado de 39 anos vai representar o seu país pela última vez no duelo frente ao Kuwait, no próximo dia 6 de junho, a contar para a qualificação para o Mundial 2026.

«Um último jogo... pelo bem de todos nós... vamos vencer o jogo para podermos acabar felizes. A criança dentro de mim vai, provavelmente, continuar a lutar para jogar futebol, mas o jogador maduro e sensato sabe que esta é a melhor decisão. Mas não foi fácil», disse, num vídeo publicado nas redes sociais.

Sunil Chhetri, futebolista do Bengaluru, começou a jogar na seleção há 19 anos, em 2005: desde então, fez 94 golos em 150 internacionalizações.

Atualmente, dos jogadores em atividade, é o terceiro na lista de melhores marcadores do futebol internacional, apenas atrás de Cristiano Ronaldo e Messi. Por isso, foi homenageado pela FIFA com uma montagem frente aos dois astros.