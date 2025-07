A Federação da Índia abriu um processo de candidaturas para escolher um novo selecionador, depois do último lugar na Taça Asiática, e foi surpreendida quando recebeu candidaturas formais de treinadores conceituados, como Pep Guardiola e Xavi Hernandez. Candidaturas que geraram desconfiança e, mais tarde, vieram a confirmar-se como falsas.

No total, a federação da Índia recebeu um total de 170 candidaturas que agora pretende reduzir a uma lista de dez e, mais tarde, a uma shortlist de três de onde sairá o futuro selecionador.

«Este é um momento muito importante para o futebol indiano e estamos comprometidos em nomear um treinador que não só traga experiência técnica, mas também compreenda o estilo, a cultura e a dinâmica únicas do futebol indiano e asiático. Acreditamos que tal treinador será capaz de se conectar com nossos jogadores de forma rápida e eficaz», destacou Subrata Paul, diretor das Seleções nacionais.

Entre as candidaturas recebidas por e-mail estavam duas que chamaram a atenção. Uma de Pep Guardiola, que termina contrato com o Manchester City em 2027, e outra de Xavi Hernandez, que está sem treinar desde que deixou o Barcelona em 2024.

«Além disso, a AIFF recebeu um e-mail com as candidaturas dos técnicos espanhóis Pep Guardiola e Xavi Hernández. A autenticidade das candidaturas não pôde ser confirmada e, desde então, descobriu-se que as candidaturas não eram genuínas», refere também a Federação da India em comunicado.