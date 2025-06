Pelo menos 11 pessoas morreram esta quarta-feira durante um tumulto perto de um estádio de críquete no sul da Índia, durante as celebrações da vitória da equipa Royal Challengers Bengaluru, na liga principal do país.

Houve ainda, segundo o ministro-chefe do Estado de Karnataka, Siddaramaiah, pelo menos 33 pessoas feridas nas celebrações da vitória da equipa, a primeira na liga ao fim de 18 anos, feito que levou a uma grande junção de pessoas em redor do Estádio M. Chinnaswamy, na cidade de Bengaluru, onde as forças de segurança não conseguiram controlar a multidão.

Segundo referiu um oficial da polícia à BBC, foram cerca de 200 mil pessoas a comparecer para os festejos, quando eram esperadas cerca de metade dessas pessoas.

As autoridades locais alertaram que a multidão se tornou rapidamente «incontrolável», apesar da mobilização de mais de cinco mil polícias nas proximidades, pedindo desculpa pela incapacidade de controlar a situação, de acordo com a cadeia de televisão NDTV.

Há a possibilidade de que o número de mortos e feridos seja maior, segundo as autoridades, que também referiram que os feridos foram levados para um hospital local.

Siddaramaiah referiu que «houve uma debandada durante as comemorações no Estádio Chinnaswamy, em Bengaluru, que resultou em várias mortes e alguns ferimentos graves, o que é profundamente chocante». «A dor desta tragédia ofuscou a alegria da vitória. Espero que as almas dos que partiram encontrem paz e que os feridos em tratamento no hospital recuperem o mais rápido possível. As minhas condolências às famílias enlutadas», disse, ainda.