Esta quarta-feira, a Federação de Futebol da Indonésia anunciou a contratação de Patrick Kluivert como novo treinador da seleção masculina e de Louis Van Gaal como diretor técnico. A dupla neerlandesa, chega com o objetivo ambicioso de levar a Indonésia à primeira participação num Mundial, o de 2026, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Patrick Kluivert, de 48 anos, assume o comando técnico da seleção como parte de um contrato inicial de dois anos. Esta será a segunda experiência à frente de uma seleção nacional, já tendo assumido a seleção do Curaçao, depois de uma carreira como treinador e dirigente que inclui passagens por clubes como o Adana Demirspor, além de cargos técnicos na seleção neerlandesa e no Ajax.

Reconhecido pela brilhante trajetória como jogador, com passagens por Ajax, Barcelona, Milan, PSV, Newcastle, Valência e Lille, Kluivert conquistou a Liga dos Campeões em 1995 pelo Ajax e marcou 40 golos em 79 jogos pela seleção dos Países Baixos.

Já a chegada de Van Gaal, de 73 anos, como diretor técnico, adiciona um peso ainda maior ao projeto. Mesmo enfrentando problemas de saúde, como revelou publicamente ao estar a lutar contra um cancro, o ex-treinador continua ativo no futebol e traz décadas de experiência como técnico de clubes como o Ajax, Barcelona, Bayern de Munique e a seleção dos Países Baixos também

Van Gaal terá a missão de estruturar o trabalho técnico e estratégico da seleção, alinhando os esforços de Kluivert à ambição da federação de transformar a Indonésia em uma potência emergente no futebol asiático.

A seleção indonésia ocupa atualmente o terceiro lugar no grupo de qualificação para a o próximo Mundial, com seis pontos e tantos jogos disputados. O primeiro compromisso de Kluivert no comando da seleção será frente à Austrália, a 20 de março.