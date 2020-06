O presidente da FIFA Gianni Infantino anunciou esta quinta-feira que o organismo desbloqueou um fundo de ajuda às federações, no âmbito da pandemia da covid-19, de 1,32 mil milhões de euros, que vai ser distribuído na forma de subvenções ou empréstimos.

O anunciou foi feito depois da reunião do Conselho da FIFA que avisou que vai fazer um «controlo restrito» sobre a utilização dos mesmos fundos. Recordamos que a FIFA já tinha avançado, em abril, com uma antecipação de ajuda às federações com uma verba de 150 milhões de dólares [cerca de 134 milhões de euros.

Uma ajuda que visa atenuar os prejuízos acumulados pelas 211 federações filiadas na FIFA durante a pandemia da covid-19.