O Leicester conseguiu uma vitória «in extremis» em Bramall Lane, casa do Sheffield United, numa partida da 11.ª jornada da Liga inglesa.



Os foxes marcaram primeiro por Ayoze Pérez. O espanhol aproveitou um pontapé de Albringhton, que desviou num adversário, para inaugurar o marcador (24m). No entanto, a vantagem do Leicester - que não teve Ricardo - durou dois minutos: na sequência de um canto, McBurnie igualou a contenda.



Depois da equipa de Rodgers ter acertado duas vezes nos ferros, Jamier Vardy resolveu o encontro. Perda de bola do Sheffield a meio-campo, Maddison lançou Vardy em velocidade e o avançado fez o 2-1 ao minuto noventa.



Com esta vitória, o Leicester subiu provisoriamente ao terceiro lugar, chegando aos 21 pontos. Por sua vez, o Sheffield é último com apenas um ponto conquistado.