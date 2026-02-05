Ainda o Arsenal-Chelsea não tinha começado e Liam Rosenior, novo treinador dos 'Blues', já estava chateado. O inglês não gostou que, durante o aquecimento para a meia-final da Taça da Liga, elementos da equipa contrária pisassem a sua metade do campo.

As câmaras de televisão filmaram o momento que o treinador reclama e a internet não perdoou. Rosenior foi questionado pelos jornalistas sobre o sucedido e explicou o que sentiu.

«Não foram os jogadores. Quando aquecemos, temos a nossa metade do campo e a outra equipa tem a sua. Nunca pedi à minha equipa ou aos treinadores para invadirem o território da outra equipa. Achei que estavam a afetar o nosso aquecimento», começou por dizer Rosenior.

«Pedi-lhes, talvez não de forma muito educada, para se afastarem. Não estou aqui para fazer jogos mentais. Existem certas regras de etiqueta no futebol. Não tenho qualquer problema com ninguém no Arsenal. Um treinador fantástico. Mikel [Arteta] é alguém por quem tenho muito respeito. Foi apenas naquele momento, acho que não foi demonstrado respeito pela minha equipa», justificou.

Liam Rosenior admitiu que o português Pedro Neto e Reece James estão em dúvida para o próximo desafio com o Leeds United, para a Premier League.