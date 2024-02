Um autêntico amasso no dérbi de Londres!

O Arsenal foi até casa do West Ham golear por 6-0, num jogo da 24.ª jornada da liga inglesa onde os «gunners» deixaram bem patente a superioridade face aos «hammers».

A equipa de Mikel Arteta dominou o encontro por completo e ao intervalo já vencia por 4-0, o que levou a uma debandada dos adeptos do West Ham, insatisfeitos com aquilo que estavam a ver.

Apesar de o resultado levar contornos de goleada ao intervalo, o primeiro golo do jogo só apareceu por volta da meia-hora, por William Saliba. O defesa-central francês, na sequência de um pontapé de canto cobrado por Declan Rice, teve liberdade para cabecear de forma certeira.

Arsenal veio com os cantos estudados e Saliba lá para dentro ✈️ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @WestHam 0 x 1 @Arsenal #PremierELEVEN pic.twitter.com/PNDLJC4FPF

Nos últimos minutos da primeira parte, o West Ham viveu um período de verdadeiro pesadelo. Primeiro, Alphonse Areola derrubou Bukayo Saka na área e o extremo inglês converteu o penálti (41m).

Logo de seguida, os «hammers» sofreram na sequência de uma bola parada. Rice, aos 44 minutos, cobrou um livre lateral e Gabriel Magalhães elevou a vantagem dos «gunners».

Que bola do Declan Rice para a cabecinha do Gabriel 😮‍💨

Já em tempo de compensação, Leandro Trossard fez o 4-0, com um remate colocado.

O West Ham tentou minimizar estragos na segunda parte, enquanto o Arsenal entrou em «modo gestão» e nem precisou de se esforçar muito para marcar mais golos e conseguir a maior vitória de sempre neste dérbi.

Saka estava intratável e, aos 63 minutos, aproveitou a passividade da defesa anfitriã para fazer o quinto golo do jogo.

Saka 🖐️ mas a defesa do West Ham 💀

Apenas três minutos depois, Rice, que já levava duas assistências, aplicou a «lei do ex». O médio apanhou a bola à entrada da área e marcou um golaço, com um remate em arco.

Rice com um golo daqueles 🚀 no ex.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @WestHam 0 x 6 @Arsenal#PremierELEVEN pic.twitter.com/cdbdzjuyHM