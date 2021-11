O Fulham de Marco Silva aplicou, esta noite, a maior goleada do Championship até ao momento. Os «cottagers» arrasaram o Blackburn Rovers, em pleno Ewood Park, por 7-0.



Com Fábio Carvalho a saltar do banco e sem Cavaleiro, os londrinos tiveram um início de sonho e aos 20 minutos já venciam por 2-0 graças aos golos de Kebano e de Mitrovic. À meia-hora de jogo, o Blackburn ficou reduzido a dez elementos por expulsão de Jan Paul van Hecke.



Na segunda parte o conjunto orientado pelo técnico português arrasou o adversário e marcou mais cinco golos. Assistido por Mitrovic, Harry Wilson bisou em quatro minutos e deixou o Fulham ainda mais confortável na partida.



Nos dez minutos finais houve tempo para mais dois golos. Kebano anotou o segundo da conta pessoal aos 79 minutos e Rodrigo Muniz, que tinha entrado aos 67 minutos, bisou com golos aos 81 e 90+1 minutos.



Esta goleada mantém o Fulham isolado no segundo lugar do Championship com 35 pontos, a dois do líder Bournemouth que perdeu, esta quarta-feira, frente ao Preston North End (2-1).



Os golos do Fulham: