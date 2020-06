Não foi um regresso pacífico da Premier League. Aston Villa e Sheffield United empataram a zero, em jogo da 28.ª jornada do campeonato.

No entanto, o Sheffield marcou um golo que não foi validado, num momento de muita polémica. Ainda na primeira parte, o guardião do Villa, Orjan Nyland, largou a bola depois de um cruzamento largo e entrou com a redondinha dentro da baliza. Problema? A tecnologia da linha de golo não avisou o árbitro e o tento não foi validado.

Na segunda parte, nenhuma das duas equipas conseguiu desfazer o nulo e o 0-0 permaneceu até ao fim.

Com este resultado, o Aston Villa segue no penúltimo lugar da tabela classificativa, com 26 pontos. Já o Sheffield ascende ao sexto lugar, com 44 pontos.

Ora veja o lance da polémica: