Jurgen Klopp não perde o sorriso por nada. Na véspera do duelo dos oitavos de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, no Metropolitano, o técnico do Liverpool foi protagonista de uma brincadeira com um jornalista francês.



O alemão lembrou que tinha dito que o PSG era o favorito para vencer a Champions e que provavelmente Sarri teria ficado chateado por ele não ter dito que era a Juventus.



«O PSG nem é a minha equipa preferida», respondeu o repórter de uma rádio francesa, a RMC.



Klopp ficou curioso e perguntou qual era a equipa do jornalista, Frédéric Hermel. Este disse que era o Lens e o germânico aproveitou para brincar.



«Tu e quem mais? Quem são os outros adeptos?», referiu, entre gargalhadas.



A conversa termina com o jornalista a referir que o Lens tem em média 26 mil adeptos nos seus jogos, na Ligue 2 e Klopp pede desculpa, mantendo o sorriso.



Ora veja: