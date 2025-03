Slaven Bilić, treinador croata, saiu em defesa de Ruben Amorim, num momento delicado para o Manchester United.

A equipa liderada pelo português foi eliminada da Taça de Inglaterra, no domingo passado, diante do Fulham, de Marco Silva, estando afastada também da conquista da Taça da Liga (caiu nos «quartos» frente ao Tottenham) e do campeonato inglês, onde ocupa o 14.º lugar.

«Ruben Amorim já provou o seu valor. Ele é novo na Premier League mas fez um bom trabalho [no Sporting] e foi campeão duas vezes em três anos. É preciso sorte, ou o Benfica e o FC Porto estarem em baixo de forma, mas não pode ser apenas sorte», começou por dizer.

«Neste momento, ele está a ter sérias dificuldades. Quando vejo o Manchester United a jogar com três defesas…eles nunca o fizeram, jogavam sempre com bons laterais e extremos. Agora, se não tens jogadores, qual é a intenção? Não o podem despedir», acrescentou.

Perante a situação atual do clube, o técnico de 56 anos deu a opinião no jogo das culpas: «De quem é a culpa? É do clube ou de Amorim?»

«Ele pensou: "Este é o meu estilo de jogo, as coisas correram bem no Sporting". Foi isso que ele trouxe para Old Trafford…o estilo.»

«Quando contrataram o Ruben Amorim, já sabiam como é que ele ia jogar. A culpa não é dele. O erro é das pessoas que o contrataram», concluiu, saindo em defesa do colega.

Apesar das críticas ao treinador dos «red devils», Slaven Bilic acredita que o português ainda trará alegrias ao emblema inglês. «Dêem-lhe tempo que Amorim conseguirá títulos.»

O único título que o Manchester United ainda pode conquistar é a Liga Europa, algo que o técnico português já assumiu que não é «prioridade».