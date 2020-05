O Manchester United recolheu o top 11 de jogadores mais utilizados por Alex Ferguson no Manchester United. Numa seleção por posições em campo, estes são os onze jogadores mais utilizados pelo treinador escocês ao longo da sua era no clube de Old Trafford.

Sir Alex treinou inúmeros jogadores de qualidade, mas muitos deles não entram nesta equipa. São os casos de Cristiano Ronaldo e Eric Cantona, por exemplo.

Refira-se que o jogador deste onze com menos partidas tem, ainda assim, mais de 300 jogos pelo United: 394 para ser-se exato.

Veja a equipa tipo na galeria associada no topo do artigo.